夏日供電恐吃緊 台電找用電大戶上節電課

2019-05-24 21:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕炎炎夏日將屆，核一、核二廠陸續除役，供電又將進入備戰期。台電基隆區處今天舉辦基隆地區用電工商大戶節能省電座談會，邀請100位大用戶代表出席；台電找來「節電服務團」，提出對用電節費方案及節能省電之經驗技術溝通，希望與用電工商大戶攜手節電，進而達成節省電費節省能源的目標。

根據台電內部資料顯示，台電特高壓和高壓大用戶數共484戶，僅佔轄內（基隆、金山、汐止、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）總戶數388,410戶的0.1%，但用電度數950‧8百萬度，卻占轄區總用電度數3157‧3百萬度的30%，電費收入則達3成。

台電希望透過大型工商用戶用電自主管理，配合參與台電節電之「需量反應措施」，並落實執行轉移或降低尖峰時段用電，有助於電力供應調節，維持電力系統穩定。

台電基隆區處處長張建川介紹台電「節電服務團」，針對高壓用戶進行包括提供用電分析、瞭解用戶製程用電情況及提供建議措施等訪視作業，並陪同大用戶盤點可行節電潛力點；大用戶可依預算及實務需求進行設備機具更新或改善，透過雙方彼此溝通合作，讓節能省電攜手實現。「節電服務團」也協助用戶分析用電資料，參與適合之需量反應措施，透過轉移尖峰時段用電，達到節電節費。

基隆市文化局科長陳文吉說，透過台電服務專員訪視說明台電各項鼓勵節電節費措施方案後，這兩三年來開始參與需量反應措施，在台電電力吃緊通知執行時，積極依用電情形調配，將非必要及時作業的用電先關掉或調移到其他時間，降低用電負載；除因了節電省電費及配合執行措施享有電費扣減外，也讓文化局對整體環境節能減碳貢獻心力。

此外，財團法人台灣綠色生產力基金會郭正彬專題演講，介紹空調系統節能措施與相關案例分享，透過技術理論及實務案例的說明，提供大用戶節電方法參考，有助於制定易於落實之節能省電計畫。

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