西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 19:36

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕西伯利亞航空台北直飛符拉迪沃斯托克（海參崴）航線今日開航，西伯利亞航空總代理中大旅行社在桃園機場舉行開航儀式，並以灑水禮祝福西伯利亞航空順利啟程。

莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處副代表康世權（Vladimir Konovalov）在開航儀式中表示，今年俄羅斯與台灣人民互訪的人數已經創紀錄，台北-海參崴航線開航後將有更多的俄羅斯觀光客來台旅遊，而海參崴是個好玩的地方，每年有78萬旅客到訪，觀光客以中國、南韓及日本為主，也歡迎台灣人民前往俄羅斯旅遊。

西伯利亞航空總代理中大旅行社表示，該航線以A320機型執飛，共有158個座位，每週五一班，單程飛行時間約3小時50分鐘。

旅行社針對台灣旅客推出的海參崴團體旅遊天數多半是8天，主要行程包括：搭直升機俯瞰堪察加半島的巨大火山口，欣賞貝加爾湖風景，搭上西伯利亞鐵路的列車穿越草原和原始森林，也有業者包裝結合庫頁島或北韓的行程。

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