台灣之光！高職生設計作品入圍德國紅點設計獎

2019-05-24 13:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣之光！新北市復興商工廣告設計科學生今年有兩件作品，因為極富創意和高實用性入圍國際知名的德國紅點設計獎，一件是以瓦楞紙為包裝材質的「居家避難箱」，輕便實用、外包裝還可以當成防災避難宣導品；另一件為「JPG翻轉世界」，學生運用設計專業和圖像語言，製作出世界通用的生活與旅遊溝通工具。

廣告設計科品牌形象設計組學生林亦辰、于佩琦、周妏芯、蔡霈昂、柯心雅、涂玉亭、張育瑄、莊含英、聞悅安、陳冠綸，在選擇畢業成果展主題時，討論到台灣經常發生颱風、地震等意外災害，情況與我們類似的日本，為此特別開發出許多防災避難的商品，但是台灣卻很少，分析可能的原因包括民眾防災意識較低、商品不實用等。

因此小組成員以「居家避難箱」為主題，以鮮明色彩包裝設計出整合式的防災避難箱，災害必備工具及用品一應俱全，而且強調用瓦楞紙材質包裝，提供輕便實用，達到有備無患、紙材運用和系統模組化的功能性。

「JPG翻轉世界」製作小組學生有黃怡瑄、林彤恩、林俐廷、陳安琪、褚宜珊、蔡昱嫻、羅雅文、王聲緯、陳明駿、林陞，學生們討論創作主題時，想到全世界有7千多種語言，難免會遇到有語言障礙、甚至比手劃腳也難以溝通的時刻，因此他們想用圖像語言設計出大家都能看圖就明白的溝通方式。

他們想出把常用基本句解構為「動作」、「目的」和「符號」3部分，製作成組合式的圖卡，如果民眾出國旅遊隨身攜帶這本圖卡，就能幫助旅客在人生地不熟的異地，找到最簡便的溝通方式。

廣設科主任林蓓菁說，學生創作「居家避難箱」，懂得站在台灣本土環境角度，思考民眾的需求，而非一味仿製套用國外產品；「JPG翻轉世界」則讓大家看到，除了年輕人平常習慣的美日文化外，願意多接觸世界各國的文化，發展更多的可能性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法