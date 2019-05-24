同婚專法今上路 花蓮4對新人登記

2019-05-24 11:17

［記者王峻祺／花蓮報導］「司法院釋字第748號解釋施行法」同性婚姻專法今上路，全台戶政機關受理同性伴侶登記，花蓮今早有4對同性伴侶完成登記；其中26歲志願役軍人「威力」特地排假並向連長報備，帶著交往3年多的伴侶「美秀」登記，誓言「愛她一輩子！」幸福洋溢模樣羨煞旁人。

在花蓮從軍的26歲威力，與已有2個孩子的美秀熟識10多年，3年前正式交往，威力長期視美秀家人如己出，2人一路走來反對聲浪雖不斷，但始終沒有影響到雙方感情，反而更堅定彼此信念「我們能一起攜手走過，哪怕有任何困難，都會一一排除！」

威力與美秀分享，在相愛這條路上，儘管有很多的反對聲音與不理解，父母、親戚無法接受同性相愛，但持續用愛溝通，讓他們知道同性並沒什麼特別，也沒那麼可怕。

威力說，他們反對是因為擔心、害怕或生氣，「所以我們更要努力讓他們知道，愛的路上，每一個人都是平等的，一起努力讓這些反對，看見我們的愛是如此堅毅。」

另對來自玉里鎮的女同性伴侶「小恩」和「小溫」，交往8年多，原本都覺得不會踏入婚姻，但如今改變想法，決定今天登記成為終身伴侶。小恩認為「台灣同性婚姻往前跨了一大步，對於婚姻，有了更多不同感受，願意一起與另一半攜手往未來走。」笑稱「終於也可走入愛情的墳墓。」

花蓮首對舉辦公開婚禮、席開33桌宴客的男同性伴侶李緯及王亞森，今也正式登記圓夢，7年愛情長跑終成婚，2人開心表示「期待這一天很久了！」看見身分證配偶欄終於有對方名字相當感動，下一步希望能領養孩子，建構一個完整的家庭。

長期支持同婚平權團體「花東彩虹嘉年華」，今號召舉辦「524一起去登記、花蓮戶政大集合活動」，也幫忙製作印有黑熊、鯨豚及山豬等花蓮特色的結婚書約，上午由牧師陳文珊見證祝福，新人在親友簇擁下，踏上彩虹紙毯，並穿過彩虹布簾隧道後，走入花蓮戶政事務所完成登記；但過程引發小插曲，一旁有洽公民眾見狀，低聲說出「國之將亡，必有妖孽」等語，讓聞訊的新人及親友相當錯愕。

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