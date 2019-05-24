524同婚登記起跑 護理師佳偶搶台南頭香

2019-05-24 09:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕同婚登記今天起跑，上午8點40分許，永康區的吳暐樂與岩湘蓁，為台南市首對完成辦理的佳偶，2人都是護理師，交往1年半，拿到配偶欄有對方名字的身份證後，開心不已，直說「這刻等了好久」。

台南人口最多的永康區，戶政事務所事前接受預約辦理同婚的有8對，特地準備了紀念的手拿板提供拍照，並致贈精美小禮物；吳暐樂、岩湘蓁「搶頭香」，8時15分就抵達，她們既緊張又興奮，迫不及待地想早點完成登記。

吳暐樂、岩湘蓁都在求學時期瞭解到自己的性傾向，向家人坦白，都不被認同，她們說「一路走來，真的很辛苦」。

25歲的吳暐樂，出生於宜蘭，長輩起初相當反對，親戚之間也不太能接受，後來姊姊與弟弟幫忙遊說，家人逐漸認同，並轉為祝福。

24歲的岩湘蓁，住在永康父母一開始也無法理解，極力勸導，不斷灌輸異性婚姻的好處，最後也接受了，今天的登記，雙親還擔任證人。

吳暐樂與岩湘蓁都是護理師，2人在宜蘭經朋友介紹認識，半年後交往，同事大多知道她們的關係，要來登記之前，都獲得真摯的祝福。

參與過多次同志大遊行的吳暐樂激動地表示，這刻真的很有意義，值得一輩子紀念；岩湘蓁則說「終於和大家一樣了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法