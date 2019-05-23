防患未然！台中民安5號演習 上千人實戰演練救災

2019-05-23 23:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置，上午在梧棲國中兵棋推演，下午在台中港碼頭實作演練，共動員1100多人、各式車輛112輛及直升機1架，展現平時防救災整備成果。台中市長盧秀燕說，「平時多一分準備、災時少一分災害」！

盧秀燕說，20年前921地震造成的災情歷歷在目，當時台中有慘痛教訓，體認到天災地變隨時都可能發生，所以對於防救災整備有更深的體會，平時演練辛苦，但是隨時提高警覺，才可以加強災害防治，她感謝台電、中華電信等單位共同參演，與市府共同合作，強化防救災合作效能。

國防部常務次長蕭維民中將肯定台中演練完善，整合兵、民、各區公所跨機關參演，強化橫向、縱向的連繫功能。

民政局說，這次演習協同陸軍第五作戰區，整合轄內公民營事業機構、民間團體、及跨區縣（市）之救災能量，更首次納入台中市替代役備役編組管理中心及現役替代役男，擴大儲備救災人力資源。

下午在台中港第3、4號碼頭及台中區漁會舉辦實兵演練驗證防災整備成效，進行反恐演練及23個災害防救假設狀況，針對去年國道大甲段油罐車火警案例，首度使用自走式遙控消防砲塔（消防履帶車）參與毒性化學物質災害搶救狀況，由消防履帶車代替消防人員深入具高度危險性的火災現場，降低消防同仁深入現場救災風險。

盧秀燕說，市民的安全是政府責無旁單的工作，希望透過一次一次的演習，形成專屬台中的防災整備，建立大家的防災意識。

她也說，日前發生后里廢輪胎廠大火、前幾天大雨造成淹水情況，各單位都即時應變，顯見平時防救災演練的重要，因此，今天的民安演習就是要加強平時的演練，降低災時損失。

消防局指出，這次演練動員國軍、空中勤務總隊、台中港務股份有限公司台中港務分公司、港務警察總隊、台中港務消防隊、苗栗縣、南投縣、新竹縣消防局、中國石油股份有限公司、台灣電力公司、台灣鐵路局等事業機構及民間廠商、社會團體參與，總計動員1100多人。

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