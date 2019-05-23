初次聘僱外籍看護的家庭 仍可申請長照2.0

2019-05-23 22:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為減輕照顧者負擔，民眾初次申請外籍看護可先提供長照服務，衛生局指出，長照管理中心在受理初次外籍看護工申請時，也會同步評估失能長輩長照需求，優先提供居家照顧服務時數補助，民眾可別忘了權益，可多利用。

衛生局提醒，已經聘僱外籍看護的家庭仍可申請長照2.0「照顧及專業服務」、「交通接送服務」（失能等級第4級以上）、「輔具及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」等服務。

依勞動部統計台中市外籍看護工，截至今年3月已超過2萬5千6百人，佔全國外籍看護工人數約10.6%，長照中心已協助逾4千名失能者長輩家庭，在初次申請外籍看護工時，提供居家照顧服務時數補助。

衛生局表示，初次聘僱外籍看護家庭，申請長照2.0。其中「照顧及專業服務」部分，享有30%額度申請專業服務，例如復能服務、營養照護、居家護理指導與諮詢等。

「交通接送服務」可提供失能等級第4級以上的長輩就醫復健的長照專車服務，如為偏遠地區則為失能2級以上；而申請「喘息服務」則須符合獨居（僅與外籍看護工同住）或主要照顧者為70歲以上的長照重度失能者申請資格。

衛生局長曾梓展呼籲，家中有長照需求者，不論有無申請外籍看護工，均可撥打1966長照專線，讓衛生局長期照顧管理中心協助每位家庭照顧者善用長照服務及資源，提升家庭照顧品質。

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