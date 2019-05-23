土城福田路「太彎」奪命 民代要新北市府改善

2019-05-23 21:17

〔記者邱書昱／新北報導〕2月才剛開通的新北市土城區福田路，在5月14日晚間發生死亡車禍，死者家屬認為道路設轉彎幅度過大，向民意代表陳情，立法委員吳琪銘今天邀集相關單位會勘，要求市府在短期內加裝標語，儘快改善道路設計問題。

福田路是為了中央路四段興建捷運三鶯線而新闢的替代道路，不少砂石車、汽機車都會行經，沒想到開通才3個多月就發生死亡車禍。祖田里長呂惠美說，當時開通會勘就有和市府反映彎道設計的問題，至今已經發生數件的零星擦撞車禍。

吳琪銘說，福田路路面寬敞平整，駕駛人容易車速過快，目前仍在驗收期間，因此，短期內應先行改善道路的交通安全，像是加裝減速警語或反光標誌，長期來看，還是要檢討轉彎路幅過大一事，研議改善方式。

到場會勘的新北市議員彭成龍、林銘仁、廖宜琨也說，在通車動土典禮上就看到危險性，市府卻沒有重視，建議市府將道路截彎取直，並且在捷運三鶯線還未施工前、車流量不高時，進行改善工程。

對此，新北市工務局說，福田路的發生事故的彎道路段速限為40公里，提醒駕駛過彎時車速放慢，因為路段位在自辦重劃區內，是由地政局及城鄉發展局根據都市計畫規劃道路範圍，而新建工程處在動工時有發現過彎的問題，因此盡量將彎道拉直到公有地。

新建工程處正工程司黃崇豪補充，轉彎處的土地涉及到都市計畫變更，目前正在移交階段，針對截彎取直會進行綜合性評估，現在優先加強號誌標誌。

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