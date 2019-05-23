基隆新市政大樓將跨到港邊 有國際級景觀

2019-05-23 18:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府規劃在舊公車修理場興建新市政大樓，但規劃預算連3年遭議會否決，市長林右昌今天答覆議員張顥瀚質詢時表示，施政4年多最遺憾的，是新市政大樓無法定址，規劃的新市政大樓會跨越中正路延伸到港邊，是具有國際級水準的景觀，他會繼續編列預算，與各黨團議員溝通。

張顥瀚今天總質詢時認為，新市政大樓可以帶動哨船頭、三沙灣區域發展，更希望義二路再造，經濟能量可以從廟口、義二路牽引到三沙灣。

市長林右昌說，未來4年最重要市政是基隆市港再生、基隆河谷廊帶發展等重大建設，有媒體問他任內最感遺憾的是什麼？他認為到目前為止，最可惜的一件事情就是新市府大樓沒有辦法定址與推動。

林右昌指出，選擇在舊的公車修理場蓋新市政大樓是經過非常縝密評估後的最佳地點，東岸軍港及貨櫃場遷移，未來新市府大樓有可能跨越中正路延伸到港邊，將會是一個非常精彩、有高度且國際級的市府大樓。

至於議員關心交通與公共運輸問題，林右昌表示，新市府大樓定址以後，相關公共運輸路線也會配合調整，以北市府在信義計畫區為例，以前是荒煙蔓草，現在帶動整個都市結構調整，出現新的商圈。

雖然連續3年預算被退回，他還是會繼續編預算，在正式向大會提出預算之前，事先會與各黨團議員溝通，即便明年預算通過，他也沒有把握會在任期內完成規劃設計，甚至是動工，不過，成功不必在我，但這一步應努力踏出去。

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