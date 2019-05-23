注意！未禮讓視障者通行斑馬線 當心最高罰7200

2019-05-23 16:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院5月3日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，總統昨天公布，其中，車輛行近斑馬線及轉彎時，不禮讓視覺功能障礙者優先通行者，加重罰鍰至最高7200元，並增訂條文明定，在斑馬線放置物品妨礙交通者，加重罰鍰至最高6000元，保障視障者通行安全。交通部說，後續還須修訂「道路交通安全規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」，預定最快今年下半年上路實施。

行人在台灣交通環境是弱勢族群，而視障者比一般行人更弱勢，通過路口時更需要汽機車駕駛禮讓，因此，這次修正處罰條例第44條、48條、74條、82條等，增訂汽機車駕駛行經斑馬線，及轉彎時在非禁止行人穿越路段，行近攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，不暫停讓視障者先行通過者，可處2400元至7200元罰鍰，較現行未禮讓行人處1200元至3600元罰鍰加重1倍。

除了汽機車駕駛，騎乘自行車等慢車，在斑馬線未禮讓視障者，或在人行道行駛造成視障者受傷或死亡，可處600元至1200元罰鍰，較現行300元至600元罰鍰同樣加重1倍。

行穿線放置物品妨礙交通 最高罰6000

另外，若在斑馬線在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，這次增訂條文要開罰3000元至6000元；若致人受傷或死亡者，再加倍處罰。

交通部說，後續還要針對修正條文召開施行前準備會議，包含修訂道安規則、裁罰基準表，及進行宣導、修改監理、警政機關電腦程式，訂定警方執法原則等；全部確認後就會報請行政院核定施行日期。

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