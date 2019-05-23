1分鐘就「繳械」 亞太調查：僅2成就醫、伴侶鼓勵是關鍵

2019-05-23 16:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕一對剛出社會、才20幾歲的情侶到早洩門診就醫，男生在性行為時才1分鐘就「繳械」、無法控制，在女友積極鼓勵下一同就醫，順利治療並延長到15分鐘才射精。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑說，伴侶一同來就診的經驗來看，治療早洩的效果較好；根據統計，台灣每3名男性中，就有1人有早洩問題，且當中僅2成會因伴侶鼓勵而就醫，不然有9成早洩男不願就醫。

邱鴻傑說，「亞太區性行為調查報告」結果發現，台灣男性因為自尊和自信問題而不敢和伴侶開口提到早洩問題，且害怕與性無能掛上等號，很多人就算就醫也是因害怕破壞家庭關係才就診。

早洩廣義的定義，是陰莖進入陰道內1分鐘內就射精、無法自主控制或延遲射精、因心理壓力導致負面影響。

邱鴻傑說，其實「伴侶鼓勵」是解決早洩的關鍵，只要伴侶用鼓勵代替責備，幾乎都能順利治療。目前治療方式包括藥物、生活作息改善等，或搭配行為治療和麻醉藥劑做改善療法，且不要聽信網路偏方或吃來路不明的藥，都能改善。

早洩也可能是心理層面問題，性諮商心理師呂嘉惠指出，有性功能障礙時男性一定會有焦慮和自尊低落，伴侶這時就要扮演關鍵角色，建議「五要五不要」。

呂嘉惠說，要尋求資源、真誠面對、互相理解、一同就醫、耐心堅持，而不要道聽塗說、懷疑逃避、批評攻擊、歸咎對方。她指出，早洩是被汙名化的詞，這只是生理上的狀況，經過治療都能改善非常多。

邱鴻傑也提醒，男性也不要太過擔心「時間變短」就是早洩，他分享曾有1名黑人來就診，說他曾經可撐30分鐘，如今「僅剩15分鐘」，懷疑是早洩，但這種「自以為」的早洩根本不是早洩，男性不要太過擔心。

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