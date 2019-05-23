夏季台灣民宿訂房量翻倍成長 花蓮受惠春遊補助住房成長3成

2019-05-23 15:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假即將到來，訂房平台Airbnb表示，隨著越來越多國際旅客喜歡台灣街頭美食文化、自然風景和人情味，今年夏季台灣民宿預訂量出現翻倍成長，成長幅度達104%。

Airbnb今天公布今年夏季全球5大爆紅旅遊景點，分別是法屬聖馬丁馬里戈特、波多黎各多拉多、南韓麗水、日本長崎、加拿大布拉格溪，這些地方今年夏季訂房量年成長率200~500%不等。

在國內旅遊部分，Airbnb則首推花蓮地區。Airbnb表示，花蓮除了山海交織的多樣化自然景觀與戶外活動外，慢生活的步調最適合旅人放鬆。

燦星國內旅遊部資深總監吳建興表示，今年5、6月受到政府春遊補助影響，國內旅遊包括離島和花東地區訂單都比去年旺盛，尤其端午節前後離島都已滿團，僅剩花東有零星空位；7、8月的訂單則尚未湧現，相較去年來說速度有慢一些，但他認為，今年暑假國旅表現會比去年好一些，因為去年受年改影響，衝擊最大，今年軍公教人員都已適應，應該狀況會好一些。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐表示，今年4、5月在春遊補助下，花蓮旅館住房表現較去年同期成長2~3成，且花蓮是全台所有縣市中使用的最快的，經費已在5月20日用罄。至於7、8月訂房表現，因為距離暑假還有一段時間，因此還看不出相關統計。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法