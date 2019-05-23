拚教育外交 9月將在赫爾辛基召開「台芬高教圓桌論壇」

2019-05-23 12:22

〔記者林曉雲／台北報導〕拚教育外交！教育部政務次長范巽綠日前率領師鐸獎得主一行39人，赴芬蘭以及丹麥參訪各級學校並與中央及地方教育主管機構人員進行深度交流，今年9月將在赫爾辛基舉辦EAIE教育者年會期間，召開「台芬高教圓桌論壇」，促進兩國高教相互瞭解合作。

國際司科長郭玲如表示，師鐸獎得主們首先赴芬蘭艾斯波市中小學，參訪義務教育實施新課綱授課情形，並與芬蘭國家教育署教育參事奧普科庫、赫爾辛基市教育局教育服務處處長瑪姬歐博士等人會晤，了解芬蘭的主題式學習起源，與實際執行所面臨的挑戰及其相關政策。

在駐芬蘭代表處安排下，還會晤芬蘭教育部國際司及赫爾辛基大學國際處主管人員，雙方確定在9月假赫爾辛基舉辦EAIE教育者年會期間，召開台芬高教圓桌論壇以促進兩國高教相互瞭解合作，以及協助引進我華語文教學優良師資等議題進行意見交流。

之後轉赴丹麥高中參訪，該校教務長及教師們詳細介紹該校與高雄中學定期有學生互訪，以及未來續深化之教育合作計畫內容，師鐸獎得主教師們也分享我國教學經驗及不同教育文化，盼未來能增加更多與丹麥高中進行校際合作與互訪的機會。

駐丹麥代表處李翔宙大使並陪同政次范巽綠參訪丹麥國會，推動台丹教育外交，國會交流期間與諸多重要國會議員不期而遇，紛紛表達對台灣民主發展進步的肯定，並期許未來能有更多與我國教育官員在丹麥晤面或會談的機會。

政次范巽綠表示，國內創新教育蓬勃發展，不亞於其他國家，尤其配合新課綱跨領域學習、各級學校創新教學及民間團體創新能量蓬勃發展，例如雜學校、maker基地、自造者教育中心、探究與實作等創新教學之累積，值得向世界各國交流推廣，她期許駐歐洲地區各教育組同仁積極開拓新興領域之國際交流。

我國於歐洲地區設有8個教育組，分別位於法國、德國、英國、奧地利、歐盟（比利時）、瑞典、波蘭及俄羅斯，為促進各國對台灣有更多認識，提升我國學生的全球移動力，未來將積極與歐洲各國洽談合作設置雙聯或三聯學位、企業蹲點實習，並配合國際教育交流及課程國際化新方案，交流互訪對象將擴大到高中職及國中小，全面深化國際互動和連結，並加強協助延攬人才回國，以及在歐洲各國推廣華語策略，例如華師輸出、華語測驗、華語線上教學及教材等。

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