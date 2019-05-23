機器人世界盃國際賽 竹市2隊小將7月前進雪梨

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「我們要去澳洲比賽了！」機器人世界盃青少年組台灣徵選賽，日前在台中修平科技大學完賽，新竹市共有4組學生參賽大獲全勝；其中，跳舞機器人初級組第一名IDK隊及跳舞機器人高級組第一名Mr. Magician隊，將代表台灣參加機器人世界盃青少年大賽，為新竹市、為台灣爭取榮耀。
教育處表示，機器人世界盃青少年組（RoboCupJunior，RCJ）是一個以任務設計為導向的競賽，每年都吸引美國、日本、德國等超過40個國家組隊參加，競賽內容結合機械設計、程式撰寫及表達能力，是全球機器人競賽的三大盛事，參與的隊伍皆是由各國初選獲第一名的隊伍方可報名參賽。今年將於7月3日至8日在澳洲雪梨舉辦國際大賽。
新竹市4組學生參加台灣徵選賽，從150隊中脫穎而出，分別是榮獲跳舞機器人初級組第一名有黃懐禛、鄭宇航、蔡昊恩及蔡聿恩；跳舞機器人初級組第二名蔡孟安；跳舞機器人高級組第一名有詹于萱、洪彥翔、李國豪及鄭陳詮；以及救援機器人初級組佳作有黃碩弘、李嘉恩。
其中，新竹女中一年級的詹于萱，就讀建華國中期間就曾參加WRO國際奧林匹亞機器人創意競賽，以台灣第二名成績晉級世界賽；而三民國中七年級的洪彥翔，去年以「美女與野獸」跳舞機器人代表角逐世界賽。今年兩人組隊以「Mr. Magician」為主題，將舞台表演及魔術技能結合，帶來人體漂浮術，驚豔全場，更為他們獲得跳舞機器人高級組第一名佳績。
來自三民國中、竹光國中、民富國小及曙光女中的黃懐禛、蔡昊恩、蔡聿恩及鄭宇航，在宣布獲得跳舞機器人初級組第一名後興奮高呼「我們要去澳洲比賽了！」，他們的作品結合麥克傑克遜及俏皮蠕動的肚皮舞，讓180公分的機器人重現「機械步」和「月球漫步」等經典舞步，同樣獲得滿堂彩。
新竹市長林智堅表示，新竹市是科技城市，每年教育預算都佔總預算最高比例，近年來已投入逾37億元推動新校園運動打造優質的教育環境，並鼓勵各校推動特色課程，營造學生的知識遊樂地。期許這些年輕小將發揮實力，以「平常心」面對大賽，爭取最佳成績揚威國際。
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參加機器人世界盃青少年組台灣徵選賽，榮獲跳舞機器人初級組第一名IDK隊有鄭宇航（左起4人）、黃懷禛、蔡聿恩、蔡昊恩。（新竹市政府提供）
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詹于萱與洪彥翔以「Mr. Magician」為主題，將舞台表演及魔術技能結合，帶來人體漂浮術，驚豔全場，獲得機器人世界盃青少年組台灣徵選賽-跳舞機器人高級組第一名佳績。（新竹市政府提供）
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贏得跳舞機器人初級組第一名的作品結合麥克傑克遜及俏皮蠕動的肚皮舞，讓180公分的機器人重現「機械步」和「月球漫步」等經典舞步，獲得滿堂彩。（新竹市政府提供）
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贏得跳舞機器人初級組第一名的作品結合麥克傑克遜及俏皮蠕動的肚皮舞，讓180公分的機器人重現「機械步」和「月球漫步」等經典舞步，獲得滿堂彩。（新竹市政府提供）