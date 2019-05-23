台大申請名額僅48％ 張耀文：愛因斯坦類學生適合考試分發

2019-05-23 01:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部次長劉孟奇22日舉台灣大學為例，稱台大也提出提高申請占比達總數的55％，認為多元入學已是大學招生主流；台大則澄清，是預留調整空間，台大電資學院院長張耀文也認為，各個管道都不該偏廢，考試分發有助不善表達的「愛因斯坦」類學生上好學校。

教育部次長劉孟奇昨天赴立法院報告指出，台大也提出申請，要將大學招生管道的個人申請占比，從45％提高到55％，理由是繁星、申請生的就學表現比考試分發好，且考試分發的休退學人數占比達14％，是其他管道的2倍多。

針對台大申請名額調整，台大教務長丁詩同說，教育部有來詢問同仁，是否提高108學年的申請入學額度，因目前教育部管制各校申請額度占比是45％，當時同仁回報，能否把申請限制額度增為55％，但強調該額度並非真的要提升，而是預留各科系進行調整，目前台大申請名額占比約48％左右。

台大電資學院院長張耀文強調，不同招生管道的學生程度本來就不同，繁星跟申請招生先行，其學測平均成績本來就優於未獲錄取或放棄申請的考試分發錄取生，他認為，「先挑的桃子本來就比較好！」不能因此錯估考分管道不利。

張耀文還說，不少學校衝高申請入學占比，引起各校競相跟進搶學生，才是導致近年考招亂象的主因之一，而在休退學人數的計算上，也不認為重考生是失敗者，他舉例，台大職治系的考分錄取學生，會重考並把目標放在台大醫學系，最後也如願，但研究分析卻把這些人歸類在休退學占比上，並不認同此計算。

張耀文認為，各申請入學管道都不能偏廢，有學生就像知名的科學家愛因斯坦那樣，不擅長口才，若把愛因斯坦放到如今的申請口試，肯定吃虧，但孩子各有能力，有的不善考試、口才及其他能力高，適合申請，有的如愛因斯坦，理論推導能力強，就適合考試分發，尊重各管道才能適性揚才。

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