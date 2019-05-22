史上第一！金腰帶留台灣 排灣戰士洪嘉慶返鄉感恩

2019-05-22 19:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來自屏東來義鄉文樂部落的排灣族勇士洪嘉慶，是少數台灣的職業拳擊手，上週六在台北體育館拿下OPBF超羽量級的青年拳王頭銜，成為史上第一位把職業拳擊賽金腰帶留在台灣的選手，同時也取得了洲際拳王賽的門票；洪嘉慶每次都會披著排灣族服飾登上擂台，今天回到訓練基地來義高中，他說，要朝自己的偶像菲律賓傳奇拳王Manny Pacquiao邁進，有能力的時候一定會回饋地方。

洪嘉慶的啟蒙教練就是致力推動台灣職業拳擊賽的「飛鷹三雄」葉俊雄、葉品程、葉俊昌三兄弟，從國一開始練拳的洪嘉慶，曾拿下全中運冠軍，在金腰帶職業拳王爭霸戰前，洪嘉慶因病休養了1年多未出賽，傷後復出首場賽事就對上泰國選手馬杜雅，8回合的賽事，洪嘉慶只花了兩回合就KO對手，奪下了拳王寶座，也趁將滿23歲之際，趕在OPBF參賽年齡上限奪下金腰帶，為台灣職業拳擊達成重要里程碑。

教練葉品程說，洪嘉慶擁有原住民的爆發力與敏捷度，其中最大的優勢是洪嘉慶的心理素質相當好，在拳擊場上無論面對什麼樣的對手，都能冷靜應敵，是奪冠的關鍵。

教練葉俊雄也表示，職業拳擊在台灣還未盛行，因此培育選手相當辛苦，資源、環境都必須仰賴企業贊助，像是行政院副院長陳其邁的爸爸陳哲男，就曾捐助超過100萬元，並引入南六等企業資源，讓練拳的孩子有機會扭轉人生。

致力培育拳擊選手的來義高中，今年透過屏東體發中心主任李達平向教育部送件申請補助，為克難的練習場地升級，並增添重訓設備，來義高中校長陳冠明說，屏東拳擊場地相當少，因此學校特別開放選手到校練習，尤其畢業的校友是學弟妹的學習典範，讓練習拳擊的孩子更有目標。

目前就讀美和科大三年級的洪嘉慶表示，目前台灣職業拳擊手不超過5人，資源格外匱乏，尤其出國比賽的時候更能明顯感受，但他也特別感謝企業的資助及母校來義高中無私提供場地，他會朝著菲律賓拳王Manny邁進，繼續在職業拳擊手的路上努力。

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