基隆「港務局長官舍」等日式建築群 將斥資5600萬修復

2019-05-22 21:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市中山區高遠新村的歷史建築「港務局長官舍」等日式建築群，長年荒蕪頹廢閒置，立委蔡適應向文化部爭取到5600萬元經費，將修復「港務局長官舍」及周邊兩座建物，並整頓周邊景觀，串聯到下方中山三路103巷的「基隆港築港紀念碑」，預計工期一年半。

在基隆港西16碼頭山側的高遠新村，緣起於日治昭和年間築港工程師住宿需求，於一九三○年興建「築港出張所官舍」，二戰終止後改為基隆港務局員工宿舍；宿舍依山而建，有日式木造的也有二戰後建造的磚造宿舍，面積有一公頃多，現在除了最上方連棟式還有人住之外，大部分都沒人住。

蔡適應表示，「港務局長官舍」在1920年左右建成，至今已經快要滿100年歷史，文化局預計在6月完成文資審議工作，港務公司就可以發包執行，期許未來高遠新村能成為基隆港發展歷史的展示中心，並且讓部分商業空間的再利用，促進地方創生、觀光活化。

高遠新村所在地的和平里長張和妹說，這兩、三年有許多登山健行者、文史工作者來這裡輕旅行，期盼整頓後可以讓大眾知道高遠新村的風景和歷史脈絡。

市議員張秉鈞也說，高遠新村周邊有防空洞、港務局長官舍、築港紀念碑、球子山燈塔，未來這裡的山海步道，也即將連結到白米甕炮台，希望基隆的西岸可以成為文化的觀光廊帶。

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