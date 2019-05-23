小心！抽獎假粉專氾濫 網憂政治資訊戰

2019-05-23 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現近日臉書不斷冒出「假粉專」，以標記他人、抽獎、加LINE等吸引追蹤者活動，並且這些粉專疑似在過一段時間後，就會使用更改名稱、投放特定議題及政治人物的資訊戰手法。

台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會委員沈伯洋曾指出，俄羅斯利用網軍操弄美國總統大選，將希拉蕊打成「複製人」，手法就是在網路臉書、IG、推特設立許多假帳號、假粉絲團，然後投放假訊息，藉以讓美國黑人選民信以為真。

而有網友發現，最近也出現不少可以抽房子、機車、熱門電影周邊等的粉專貼文活動，以仿冒如「信義房屋」、「山葉機車」、「Pokemon:GOTW」、「黑色豪門」等知名品牌或粉絲團，成立時間極短，並且疑似在一段時間，大家忘記抽獎後，就可以換個粉專名稱，開始投放特定議題或政治人物，網友擔心，「這些追蹤者恐怕就要被一波帶走了...」。

據其他網友回報，這些假粉專「騙讚然後以發抽獎序號為由把人導入line，line帳號沒有名稱，是一個點，有上萬人就這樣加了。」他指出，「封閉官方line帳號最方便養來傳假訊息了。」

目前網友抓出的大部分假粉專都已經下架，不過仍有少數幾個還在活動，經查，「黑色豪門」及「爆紅公社」粉專，都以分享有趣圖片、標記朋友等具話題性貼文不斷擴散，分別吸引4萬2至4萬5千人追蹤。

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