莒光號卡在台北萬華間 影響十列次千餘人

2019-05-22 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵一列513次莒光號列車今（22日）上午在台北=萬華間東正線（K30+430處）出現故障問題，影響10列次190分、旅客約1900人。

綜合媒體報導，一列載有約130名乘客的513次莒光號列車，今上午11點22分在台北=萬華間東正線（K30+430處）發生機車故障，一度造成單線雙向運行，台鐵緊急調派相關單位處理，12點15分進到萬華站，處理12時25開車，延誤63分鐘，台鐵特定在板橋站準備130份飲料和點心向旅客致歉，該起事故共影響10列次190分、旅客約1900人。

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