竹葉糯米油蔥香 家扶親子PK包粽樂無窮

2019-05-22 14:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕端午節快到了，育達慈善會、育達獅子會伙伴今天專程來到雲林家扶北港服務處與受助家庭親子PK包粽子，小朋友一旁垂涎等著吃，大伙兒和婆婆媽媽PK包粽子，全場愛無限，更是樂趣無窮。

糯米、香菇、蝦米、花生、油蔥酥滿滿的一桌好料香味撲鼻，育達慈善會，還有育達獅子會送來愛心禮金及包粽子的材料與家扶基金會董事蕭文龍等人一起動手包粽子。

蕭文龍、育達慈善會榮譽會長何源成、育達獅子會長賴建旺等人脫掉西裝、挽起袖子，現場包粽子PK，在大家的加油聲中，只見3人忙亂地一會兒拿起粽葉掏起糯米花生，一會兒又要放上香菇油蔥、豬肉塊再綁上棉繩，隨即一棵顆飽滿扎實的粽子就完成，贏得全場鼓掌叫好。蕭文龍告訴大家粽子要包得扎實、綁得緊，煮起來才會更香Q好吃，原來他是綁粽高手，也特別代表感謝慈善會及獅子會的愛心。

也有人粽子綁得歪七扭八，讓大家笑聲不斷，獨自照顧就讀小學及幼兒園孫子的家扶55歲呂阿嬤說，她不會包粽子，今天第一次學，看到孫子玩得很開心，大家一起吃粽子更快樂。

55歲的陳阿嬤因兒子沒有一技之長，為幫忙養孫子開小吃攤賣炸粿和蚵嗲，收入微薄至少能補貼家用，阿嬤說再辛苦都要撐下去，感謝慈善會讓她們祖孫一起包粽子，還有粽子可以帶回家，因為孫子非常喜歡吃粽子。

雲林家扶中心主任廖志文感謝大家陪伴家扶親子提前歡度佳節，尤其透過包粽子逗趣過程，增進親子關係，提前祝福大家端午節快樂。

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