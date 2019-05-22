小朋友驚呼連連！民雄封路打芒果

2019-05-22 13:34

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕中正大學「重構大學路」計畫，22日與東榮國小、民雄鄉豐收村社區發展協會共同舉辦「戀戀芒果火燒庄」校外教學，封路讓小朋友盡情打芒果，不僅初體驗的小學生驚呼連連，村內長輩經過也不忘指點打芒果技巧，氣氛熱烈有趣。

重構大學路計畫主持人、中正大學傳播學系副教授管中祥指出，這是豐收村第一次以芒果樹為主題的文化活動，上午8點半在豐收村舊路展開，學區的東榮國小應屆畢業生由校長鄭秀津與老師帶領參加。

豐收社區發展協會總幹事李銘柱表示，為了這次活動，特別向鄉公所申請封閉豐收村舊路的路權，從早上8點半至10點半，讓小朋友可以安心打芒果。

管中祥說，這次活動費用能省則省，音響自備，打芒果用具向鹿草鄉公所借用，租車費則是友情價1500元。

鄭秀津表示，這是應屆畢業生很受鄉土體驗，並將這次活動列入畢業作業，每6人為一組，大家分工打芒果與紀錄，每個人都有其工作要忙。

小朋友打芒果時，個個興高采烈，不過看到樹上結實纍纍的芒果，難免會先打那一顆的爭執，相當有趣。

打完芒果後，中正大學師生將帶領小朋友導覽五穀王廟及陳家洋樓，並分組訪問地方耆老，採集歷史，認識在地文化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法