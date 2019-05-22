中原祭「離校令」 要學子關注學校沒教的事

2019-05-22 13:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕中原大學為了要讓學子走出舒適圈，設計「離校令」要學子做公益，不少學生組隊反思寵物流浪問題，協助農村社區發展，也關注非洲偏鄉的水資源等議題，成功學到學校課堂上絕對學不到的經驗。

中原推服務學習課程，今年設計主題「離校令」，要讓學生走出舒適圈，到校外做公益，發揮跨領域專長，並和非營利組織合作等，今也在NGO會館舉辦成果發表，展現學子關懷能量。

如中原學子與桃園市推廣動物保護協會合作，推「浪我愛你」動物保護小組，製作動畫短片、架設友善寵物店家地圖網站，商設系學生張皓說，團隊特別將人類與動物的生命價值作為比較，讓民眾思考「生命是否該被標價」、進而認同杜絕寵物購買的觀念。

而為了讓民眾認識具有特殊歷史意義的「U2偵察機黑貓中隊」，中原團隊也到桃園前空軍基地，推出「黑貓大小事」文化創生小組，訪問民眾、設計創意圖騰及商品等，電子系黃于庭表示：「我們希望透過各類設計和創意活動，賦予大海社區全新的文化生命，保存並傳遞不可抹滅的歷史記憶。」

另組學子則和非洲水井募資小組「活水計畫」合作，製作台灣孩子與非洲孩子對於「水資源」珍惜差異的創意動畫，協助推廣「Living water」募資計畫、呼籲大眾一起付出愛心為非洲人民鑿一口水井。

中原商設系老師張道本表示，這門連續開設13年的課程不但考驗學生的專業實力，也讓孩子們走出校園看見社會各個被需要的角落，在團體合作的世代，讓中原師生發揮社會責任、實現「全人教育」的精神，努力讓所學專業更有意義！

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