新北人口破400萬同慶 好康別錯過

2019-05-22 12:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府慶祝人口超越400萬里程碑，自5月25日到6月底結合新北市博物館、國民運動中心、深澳鐵道自行車等推出「感恩回饋月」優惠活動，獲得許多在地商家、連鎖企業響應，優惠已超過400項優惠，部分商家折扣還加碼延長到8月底。

民政局指出，優惠首發是5月26日當天富邦悍將對戰桃猿隊，推出內野400張票4折優惠，國民運動中心在5月底前每日一座發送400張免費體驗券，勞工局特定優良視障按摩院及視障按摩小棧，在26、27兩天，指定時段提供免費按摩10分鐘；另串聯境內各景點的795木柵平溪線、856黃金福隆線及862皇冠北海岸線3條公車路線， 6月份刷卡半價，新北最夯深澳鐵道自行車有400張單程6折優惠票券要送給市民。

愛喝咖啡的民眾也有好康，新北市900多家統一超商，在5月22日至6月4日期間，大杯美式第2杯7折，OK．MART現煮大杯醇品美式／醇品拿鐵，在5月30日至6月28日連續5週的星期四、五，買2送2，摩斯漢堡「親子全家餐」、「歡慶點心組」推出慶祝優惠價，還有遠東百貨、特力屋、和樂、頂好、環球購物中心、Jasons超市等連鎖企業提供各式優惠好康。

另外，店商也推出折價券，甚至餐飲業者推出市民限定優惠好康，連進酸菜白肉鍋林口店特別在當日4個指定時段推出一共400份的免費酸菜白肉鍋，只要憑身分證消費即可享有優惠；民政局表示，25日至6月2日將於市府1樓大廳舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，25日當天會抽出眾所期待的淡水「海洋都心3 中央花園」套房獎項得主，相關回饋月活動可上網查詢https://hrg.ntpc.gov.tw/。

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