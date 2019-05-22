「逃票」24年過不去 他寄千元大鈔「補票」卸心結

2019-05-22 11:55

［記者張議晨／宜蘭報導］一名男性旅客在24年前從台北搭乘自強號到宜蘭，因未買票上車，到宜蘭也未依照程序補票，這段經歷他耿耿於懷多年，日前鼓起勇氣寫信向台鐵致歉，還附上1000元大鈔，卸下心中的結。

台鐵宜蘭站日前收到旅客信件，信封僅寫上宜蘭站地址以及站長黃東墉收，未有寄件人姓名及地址。收到信的站長黃東墉好奇，將信件拆封後，才發現原來是旅客要補20多年前的票。

信中寫道「黃站長您好：本人於民國84年期間，就讀於現在的宜蘭大學，曾有一次搭乘自強號從台北到宜蘭沒有補票，也有幾次搭稱普通車為（筆誤）買足額，一直耿耿於懷，今特補上一千元」。

依據台鐵目前票價，台北至宜蘭自強號為218元，區間車則為140元，站務人員指出，早年台鐵車票雖然比現在便宜，但對學生而言仍是不小負擔；站內不時就會接到有旅客學生時期「逃票」，最後事業有成，回憶起逃票往事後，連本帶利補繳的情況。

黃東墉指出，因為信封未有寄件人訊息，也未接到該名旅客電話，後續這筆補票現金，會依程序報繳入局。

黃東墉呼籲，每間車站出口都有補票處，若民眾上車時未買票，或購票不足額，應在車站出口完成補票，做個誠實的旅客。

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