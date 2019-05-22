每年平均4.7個颱風襲台 消防署推10點防災須知

2019-05-22 11:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕據內政部消防署統計，近10年來共有47個颱風侵襲台灣，等於每年會有4.7次颱風入侵，並且造成多達729人死亡。內政部提醒，颱風季節又將報到，民眾萬萬不可輕忽颱風威脅，應牢記消防署整理的防災須知10點並及早整備，以確保生命財產平安。

消防署表示，台灣本就位於颱風易生成的區域，加上近年極端氣候影響，颱風還可能會引發山洪、淹水、海水倒灌及土石流等災害，民眾應記住10大防災須知：注意氣象資訊並做好事前防範、預作停水停電準備、做好避難疏散準備、裝好防水閘門、登山者立刻折返、避免海邊或河邊戶外活動、盡量避免外出、行車注意積水高度、減速慢行並開警示車燈、警報解除後勿輕易外出巡視農漁業設施。

消防署以去年燕子颱風為例指出，該颱風雖未直接侵襲台灣，但仍有掉以輕心的民眾跑到海邊觀浪，結果不幸遭大浪沖走，落海的7人中有5人死亡及1人失蹤，考量颱風常伴隨致命的潛藏長浪，民眾應避免在颱風來襲時跑到海邊觀浪或戲水。

內政部提到，目前已請各地方政府預先做好下水道清淤、抽水站巡查及廣告招牌固定等災前整備工作，提醒民眾也要加強居家排水溝、管道的清淤，並注意大樓地下室是否已備妥自動抽水機，以及地下室入口是否已加設防水閘門或沙包。

內政部強調，根據各地方政府調查，全台共有15個縣市、201處容易在颱風來臨時變成孤島地區，也就是過去曾發生或極可能因淹水、土石流、強風或道路橋梁中斷等災害而導致交通中斷的地區，內政部後續也會積極協同各地方政府強化防災與救災整備，提升這些地區的自救與互救能力。

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