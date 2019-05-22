長時間打燈直播 眼科醫：當心罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕網路直播越來越興盛，一名35歲王小姐一天就花好幾小時當直播主，但最近看東西，眼睛卻常常「霧茫茫」看不太清楚，就診時意外發現罹患「網紅白內障」，醫師開乾眼症藥水並建議配戴防藍眼鏡來預防白內障加速惡化，也提醒時下年輕人千萬不要為了當網紅、網美，而犧牲掉自己寶貴的眼睛。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，一般網紅在直播時，為了營造氣氛，常常會把周圍的燈光調暗，且LED美肌探照燈通常都會打的很亮，此時LED強光與手機藍光直接照射在眼睛，對眼睛的水晶體造成很大負荷；但網紅往往長時間盯著螢幕熱情地與網友互動，光源長時間的照射導致水晶體混濁，久而久之形成白內障。

陳瑩山也說，「網紅白內障」和白內障不太一樣，白內障是老化的自然現象，隨年齡增長，水晶體中的蛋白質慢慢病變、老化，或水晶體水分含量變少，都會使水晶體混濁。網紅白內障好發在年輕愛用手機者，長時間緊盯3C產品，是近年來使白內障年輕化的最大凶手。

因此，陳瑩山建議網美網紅要「內服外用」保養眼睛，「外用」就是配戴反藍光的眼鏡或隱形眼鏡，「內服」包含多吃維生素A胡蘿蔔素，如豬肝、鰻魚、紅蘿蔔、南瓜、韭菜等。另外，綠色蔬菜如綠花椰、彩椒、苦瓜；水果如柑橘、莓果、芭樂等，以及蝦紅素，如鮭魚、蝦、蟹、魚卵等；蔬果以橘紅色的含量較多。最後是維生素E如海鮮、蛋類、橄欖油、亞麻仁油、堅果、菠菜、蘆筍和奇異果。

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