醫病》藍光加溫水晶體！日玩手機4小時 18歲得白內障

2019-01-30 13:53

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹竟然出現年僅18歲的白內障患者！中國醫藥大學新竹附設醫院的眼科最近就出現這樣的1名病患，該院眼科主任陳瑩山說，這名患者的雙眼「早衰」，竟是因為每天幾乎低頭滑手機超過4個小時釀的禍！

陳瑩山說，手機或平板的藍光是種高能量的光源，長時間照射，使得蛋白質組成的水晶體就好像「水煮的青蛙」般，因為慢慢地加溫而逐漸變得白濁，終而變成白內障。

他說，由於白內障無法靠服藥或保健治癒，只有動手術換水晶體後才會恢復視力。所以呼籲民眾不要過度使用手機、平板、電腦等3C產品，否則容易造成頭痛、眼睛痠，小朋友的假性近視也因此會度數增加，或嚴重出現上述的白內障症狀。

陳瑩山還說視力保健飲食也很重要。他就有名才32歲的黃姓年輕男病患，原本視力正常，但因平常會喝酒、菸癮不小，每天要半包，結果就在1個月前連續幾天吃燒酒雞後，左眼竟然感覺有飛蚊在眼前，就醫後確診是飛蚊症，經過治療目前已經逐漸恢復正常。

陳瑩山說，現代人注意飲食除可以控制3高的問題，多吃護眼食物，像是深綠、橘黃色蔬菜，如菠菜、紅蘿蔔等，或是吃含有豐富Omega-3的魚油，都可避免血管阻塞。

另外避免吃太鹹或太甜的飲食，對保護眼睛也有效。

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