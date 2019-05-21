高榮進駐大武營區 都市計畫今天發布 10月動工

2019-05-21 23:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提升整體醫療品質與資源，屏東縣政府配合高雄榮民總醫院屏東分院新建案辦理的「變更屏東都市計畫」於今天（21）日發布實施，未來6.44公頃醫療專用區將由高雄榮總進駐營運，為加速提供縣民更完整的醫療服務，縣府也同步展開高雄榮總屏東分院醫療大樓都市設計審議，預計今年10月動工，2022年底完成。

屏東大武營區位於屏東市的西側，為高雄方向經高屏大橋進入屏東市區的門戶位置，營區基地面積23.65公頃，長期以來為國軍培育傘兵的搖籃，在台灣的軍事訓練基地上有其特殊的地位；另隨著屏東市區發展逐漸擴張與飽和，大武營區周圍已發展成密集的住宅社區，營區土地的轉型再利用成為屏東市發展的重要議題，屏東縣政府於是積極與國防部協調大武營區搬遷，同時思考未來土地轉型再利用的方向，進行都市計畫變更並啟動程序。

屏東縣長潘孟安表示，屏縣急重症醫療資源嚴重不足，為不讓縣內重症病患必須每次赴外地就醫、免去通勤等待的辛苦，縣府積極爭取高雄榮總到屏東設立屏東分院，並與國防部協調營區搬遷，過程中感謝行政院、國防部、退輔會及高雄榮總的支持、在地立委全力協助奔走，全案計畫在2018年8月由行政院正式核定。

高雄榮總屏東大武分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資超過90億元，提供床位450床，設置包括內科重症加護中心、外科重症加護中心、癌症防治中心及20個獨立醫學科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，提供全方位的照護。

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