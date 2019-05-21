面對李天鐸「7項前科」指控 網紅「館長」發這文狠打臉

2019-05-21 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前網紅「館長」陳之漢與蔡英文同框拍攝莒光園地，退役陸軍上校李天鐸在臉書上表示「小英，她瘋了嗎？」，並提到館長有7項前科，館長決定提告以及申請刑案紀錄，今（21）日他在臉書PO出副分局長回應，證明自己的清白。

網紅「館長」陳之漢與台灣總統蔡英文共同拍攝「莒光園地」，之前待過陸戰隊的他，發文表示心中原意是要讓國民更讚賞及尊重國軍，但前國安局上校李天鐸在臉書怒轟館長有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪等7項前科，館長對此也發文表示會提告以及向分局申請刑案紀錄。

他今天在臉書上PO上了林口警分局副分局長許城銘對他的回覆，內容提到館長只有在民國98年1件普通傷害案，為易科罰金，有獲得良民證的資格，警察局將會依法核發，也同時證明了李天鐸所說的7項前科有誤。

他也在留言表示，根據警察刑事紀錄證明核發條例，他等同沒有前科，可以領良民證，也承諾若取得良民證會再上傳至臉書，記者也可以自行跟林口分局確認。

網友看了這個證明，紛紛留言力挺「館長，對李天鐸...不要心軟，告到底」、「國安局退役的上校，竟然這麼輕信這種假消息」、「想看退役軍官跪退役士官！」、「這種抹黑不值得原諒」、「告起來」、「誰說有七項的 叫他出來叫他出來」。

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