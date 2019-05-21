通霄海水浴場沒標出 公所自行營運

2019-05-21 18:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮海水浴場是目前苗縣唯一海水浴場，但去年並未開放，今年通霄鎮公所為讓民眾享受夏天消暑樂趣，推行長達九年十一個月委外標租案，但兩次招標仍無業者問津，鎮公所預定於六月一日開放，並標租攤位。

通霄鎮長陳漢志說，因海水浴場整體委外標租案流標，所以鎮公所自行營運改為局部區域租給攤商進駐營運，目前已有三十個攤位有業者登記，包括飲食類以及遊戲類都有攤商登記，相信仍可以帶給民眾樂趣，鎮公所也會在七月初舉辦大型活動。

陳漢志表示，目前除了飲食類攤商，還有電動車、卡丁車以及漆彈遊戲業者登記，將於今年進入海水浴場營運，另外鎮公所規劃七月份將舉辦百輛超跑會師活動，並於現場發動募捐幫助社福機構，除了炒熱氣氛也能替社會送暖。

另外，鎮公所也擬定舉辦沙雕活動，讓海水浴場活動更精彩，詳細攤商營運時間以及大型活動期程鎮公所近日確定後將正式公告。

至於海水浴場收費部分，陳漢志指出，通霄鎮民享有免費入場優惠，非鎮民只要於鎮上商家消費滿一百元，即可拿到鎮公所發放給商家的入場券，希望透過海水浴場人氣促進地方經濟。

通霄鎮公所統計往年遊客到訪通霄海水浴場人數，暑期旺季期間每周湧入約五萬名遊客，遊客人數比通霄鎮人口還多，代表海水浴場有相當發展潛力。

陳漢志說，雖然今年標租期限拉長，但仍無廠商投標，分析原因是廠商認為景氣不佳，不敢大手筆投資，擔心無法回收成本，但未來鎮公所仍會朝長期委外方向規劃。

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