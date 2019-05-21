新北聯合婚禮 歡迎同志報名參加

2019-05-21 16:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），今年5月24日起同志可辦理結婚登記。新北市議員馬見Lahuy．Ipin今天在議會質詢民政局，新北聯合婚禮是否受理同婚登記？民政局長柯慶忠表示，聯合婚禮開放有意願的市民參加，也歡迎同志朋友報名。

馬見表示，全國有3951對同性伴侶註記，新北有724對，佔整體比率18.5%，僅次於台北市，但是預約5月24日辦理結婚登記的同志朋友，台北市有146對，新北市卻只有39對，會有這樣的落差是因為同志朋友看不到市府的支持，害怕新北市這座城市對同志不友善，所以同志朋友不願意、甚至沒有勇氣來新北市結婚。他詢問，今年10月舉辦的新北市聯合婚禮是否受理同婚申請？

民政局長柯慶忠回應，新北聯合婚禮將事先公告，讓有結婚意願的市民報名登記。

馬見詢問，所以市府的態度無論是同婚或是異性戀婚姻都是一視同仁，都可以參加新北聯合婚禮？

柯慶忠回答：「是。」馬見接著問，也會邀請市長出席證婚，公開為同志朋友祝福，展現對同志朋友的友善與支持？

柯慶忠說：「是，往年都是如此。」

柯慶忠表示，聯合婚禮受理報名期間，有意願的市民皆可排隊登記，當然包括同志朋友。

民政局補充說明，截至今天，新北市受理同志5月24日預約結婚登記共49對，包括男同志18對，女同志31對，皆無特殊需求。

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