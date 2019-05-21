中部暴雨貓羅溪水位高漲 吃草牛群急躲河堤旁照片曝光！

2019-05-21 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部地區昨天下急降雨，不但民眾遭殃，連動物也不例外，烏日靠近溪尾里的養牛人家，昨天下午正在貓羅溪畔放牧牛群，豈料突然一陣大雨，渓水暴漲，牛隻嚇得跑到溪水較淺的河堤邊，幸好無事，牛隻也在雨變小不久，全部被飼主趕回「牛棚」。

昨天下午突然下了一場急強雨，台中市多條河流暴漲，烏溪及貓羅溪水位也高漲，學校位在堤防旁的溪尾國小，聽到隆隆的洪水聲，老師們相當擔心溪水暴漲危害師生安全，因此上堤防觀察，發現此時烏渓及貓羅溪滾滾水流，但並未有溢堤的情形。

溪尾國小教務主任宋藍琪與學輔主任陳科良與老師們在評估覺得並無危險情況之下，等雨停後帶著學生們上堤防，建立孩子對大自然的敬畏之心，進而愛這塊土地。

孩子看到平時平靜的烏溪，竟然氣勢磅礡的奔流著，發出巨大聲響，而且還走出一條河道，都驚呼烏溪看起來好壯觀，讚嘆連連。

學校另一邊則緊臨著貓羅溪，學校帶著即將要畢業的學生觀察貓羅溪，卻看到一群牛躲在較淺的河堤邊，等待主人的救援，不敢動彈

宋藍琪表示，由於學校附近有養牛戶，平時飼主都會在下午帶著牛群到貓羅溪放牧，兼讓牛群玩水，可能昨天下午突下大雨，因牛群太多，主人趕不及將全部的牛群趕回岸上，因此有部份的牛群則留在現場。

但因為水太湍急，牛群為了保命，自行跑到水位較淺的河堤旁，等候主人的畫面，正好讓畢業生親眼見識到大自然的力量及生命教育，宋藍琪認為，這一個很難得的教育機會。

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