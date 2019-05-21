宜市「舊城聽老歌」 24、25日登場

2019-05-21 16:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所將在24日和25日，在宜蘭市新月老樹廣場舉辦「2019舊城聽老歌」演唱會活動，將邀請知名校園民歌手陳宏銘、李明德、知己二重唱演唱民歌及經典好歌等歌手、團體獻唱，並鼓勵民眾捐發票以響應公益；市長江聰淵說，希望演唱會讓民眾重溫70年代中期民歌時代的往日情懷。

宜蘭市公所舉辦「舊城聽老歌」活動，今年邁入第4年，特色是以不插電自彈自唱的演出方式呈現；市公所指出，活動2天都會登台演唱的陳宏銘，已經連續在澎湖舉辦過11場民歌演唱會，他的歌聲中音渾厚，並以獨特的歌曲詮釋力以及扎實的歌唱技巧，自然的將他內心世界的情感直接傳導至聽眾心裡。

市公所表示，另外陳宏銘也有創作歌曲，其中最經典且讓許多人產生感動的作品，就是由蔡琴演唱，後來被電影「無間道」選中，當成電影插曲的「被遺忘的時光」。

市公所指出，25日登台的知己二重唱吳志華、曾寶明曾在五燈獎5度5關並拿過金曲獎，多年的合作經驗讓這對愛音樂的好朋友，在歌曲的處理上有著不可言諭的默契。

江聰淵表示，今年舊城聽老歌安排與民眾互動的「你點我唱」單元，開放現場聽眾點歌，增加現場互動感和即興感，除此之外，更邀請宜蘭縣文創市集同盟促進會於活動現場周邊舉辦市集，讓市民透過音樂拉近彼此的距離。

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