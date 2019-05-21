麥擱傳Y！網傳廬山溫泉溪水暴漲照 竟是11年前舊畫面

2019-05-21 14:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣接連遭逢強降雨侵襲，許多居民飽受淹水與交通不便之苦，網路則是流傳廬山溫泉溪水暴漲畫面，並附上警告標語「廬山溫泉近期勿前往」，引起民眾注意，經向警方查證，才知影像已是11年前的災害畫面，竟被人變造打上今年5月18日的日期，又是假訊息騙人製造恐慌，廬山溫泉業者聞訊更痛批別再落井下石。

梅雨鋒面影響，造成短時強降雨，也讓南投縣連日來飽受雨彈襲擊，多處山區道路坍方落石、路基掏空或嚴重積水，居民生命財產遭受威脅，卻還有人幸災樂禍散播假影片。

最近網路流傳一段影片，有打上類似監視格式的時間2019年5月18日，並且附上警告標語「廬山溫泉近期勿前往」，不少民眾看了山洪暴發的影片直呼怕怕，但媒體進一步向警方查證，讓真相大白。

原來廬山溫泉近日雖有降雨，僅聯外道路台14線春陽路段有坍方落石，目前清除已可通行，溫泉區內道路、橋樑也都暢通，塔羅灣溪及其支流馬海濮溪也沒有暴漲至淹路毀橋，顯然又是假訊息假影片搗亂。

記者也找到當年拍攝畫面的埔里鎮林姓民眾，他表示看到這段影片十分眼熟，好像是自己拍的，趕緊調出11年前的畫面確認無誤，強調先前曾把影片傳給友人觀看，沒想到影片遭人移花接木，尤其最近災情頻傳，容易讓人信以為真，實在要不得。

仁愛分局指出，民眾若接到類似影片，切勿恐慌，務必查證，也絕對不要再轉，若任意散布假訊息、假影片，也有觸法之虞。

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