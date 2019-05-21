雲林首座國民運動中心 預計7/13試營運

2019-05-21 13:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕位於斗六市的雲林首座國民運動中心目前已完成初驗，內部設備已陸續進駐，預計7月13日試營運，縣府將向業者爭取7天免費試用，內部有溫水遊游池，健身房，9個標準羽球場，票價較一般民營業者為低，讓民眾可以輕鬆全家運動。

斥資3億元興建雲林縣首座國民運動中心，位於斗六市公正里，地下室有49個停車位，地上建築設有附設SPA的室內溫水游泳池、烤箱、蒸氣室，桌球室、韻律舞蹈教室、體適能教室、幼兒體適能室、飛輪教室、籃球場、羽球場、直排輪曲棍球場、攀岩場等多元空間。

雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，國民運動中心是縣內首座結合休閒及運動功能的新型態場館，如果一切順利，可望在7月13日試營運，縣府正積極向業者爭取回饋地方，在試營運期間，可讓民眾有7天的免費體驗期，運動中心所在的公正里居民則可享票價9折優惠。

教育處表示，國民運動中心以服務為目的，也不與民爭利，收費與一般民間業者相當，但因目前的收費標準是3年前所訂，當一般民間業者漲價後，運動中心收費相對便宜。

教育處指出，除溫水游泳池成人票價80元，各種教室、球場另有收費標準，業者將推出月卡、季卡等優惠票券，也將引進新穎健身器材，為民眾量身訂做，規畫健身課程。

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