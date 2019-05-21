瑞芳象鼻岩列「特殊地形及地質現象」？明天開公聽會

2019-05-21 13:19

〔記者林欣漢／新北報導〕基隆野鳥學會去年提報深澳象鼻岩為文化資產保存法第78條「自然紀念物」中的第三項「特殊地形及地質現象」，明天下午新北市農業局將在深澳市民活動中心舉行公聽會，鳥會說，「特殊地形及地質現象」是2016年文資法修正後，新增的文化資產種類，目前還沒有任何例被指定公告，如果象鼻岩能成功被指定，會是全國第一個依據「特殊地形及地質現象」指定的自然紀念物。

瑞芳深澳岬擁有媲美野柳的原始蕈狀岩海岸及海蝕地形，象鼻岩、酋長岩及怪石嶙峋的海蝕景致，搭配海天一線美景，近年爆紅成為熱門攝影景點，假日人潮洶湧，但遊客過多也帶來垃圾及髒亂問題，甚至還曾經有民眾在象鼻岩上釘鋼釘，私架繩索玩起高空橫渡，加上遊客攀爬及踩踏，除了可能失足墜海造成傷亡，也嚴重破壞國際級的珍貴地形景觀。

由於象鼻岩及沿路土地屬於未登錄地，沒有權責管理單位，成了三不管地帶，相關單位曾開會討論權屬，也有民眾爭取將象鼻岩劃為風景特定區，但因沒有共識無疾而終。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，象鼻岩這種海蝕拱特殊地形，於世界各地如馬爾他的藍窗（Azure Window）、紐西蘭的教堂灣、英國多塞特郡的杜德爾門（Durdle Door）及沖繩的萬座毛等地，均為重要的地質景觀點或劃設為保護區加以保護，鳥會於2018年4月10日行文給新北市政府，提報深澳象鼻岩為文化資產保存法第78條「自然紀念物」中的第三項「特殊地形及地質現象」，除了象鼻岩本身具有足夠條件，也希望在目前沒有明確主管機關的情形下，取得保護象鼻岩的法令依據。

去年發起提報象鼻岩為自然紀念物的基隆鳥會常務理事沈錦豐指出，為了營造多贏的局面，包括象鼻岩可以被保護、新北市可以多一處旅遊點、繁榮深澳地區及協助政府守護等，基隆鳥會撰寫計畫並獲得第三屆綠獎的支持，將守護象鼻岩的部分納入計畫中，並獲得瑞芳導覽協會的協助執行。而在志工駐站守護象鼻岩外，還進行十場瑞芳地區學校的環境教育講座，並透過搭船由海上觀察，了解海岸被超限利用的情形及象鼻岩的得天獨厚。

基隆鳥會和瑞芳導覽協會從今年3月起的每個週休假日，都安排志工到象鼻岩進行柔性勸導及導覽守護，現在遊客爬上象鼻岩、亂丟垃圾的情形已經大幅改善，瑞芳導覽協會理事長吳子旺說，希望能夠協助政府在象鼻岩納入管理前，勸導遊客不要爬上象鼻岩，除了保護象鼻岩不被破壞，也可以避免遊客墜海意外的發生，暑假仍會持續機動派駐志工協助守護及勸導，也期待象鼻岩可以順利成為國內第一個被指定為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法