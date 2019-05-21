全球百萬物種面臨滅絕 台灣僅13.8％民眾正確解讀「生物多樣性」

2019-05-21 11:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕明天是國際生物多樣性日，聯合國日前提出警訊，全世界將近100萬個物種可能在幾十年內滅絕，農委會特生中心調查國人認知程度，發現有68%聽過生物多樣性，但是只有13.8%能完全理解正確。特生中心指出，台灣目前有100多種脊椎動物、近千種植物瀕臨絕種，包含石虎、雲豹和台灣黑熊，都需要提升社會大眾認知，進而支持保育理念。

農委會特有生物研究保育中心從今年3月21日到4月15日，首度進行台灣生物多樣性認知量表問卷調查，目的是了解台灣民眾對於生物多樣性的認知狀況，調查發現，台灣有68%的民眾聽過生物多樣性，但是只有13.8%能完全理解正確，23.8%可以部份理解正確。

特生中心棲地生態組長林瑞興解釋，生物多樣性是全球不同地方有不同生態系，有各式各樣不同的生物生活在其中，地球的生物多項性可以提供人類食物、調節氣候，豐富我們文化生活，是人類永續的基礎。

今年5月初聯合國發布「生物多樣性和生態系統服務全球評估報告」，林瑞興表示，報告中提出警訊，全球已經有超過7、80％的土地受到嚴重人為影響，不是原本自然狀況，100萬個物種可能在幾十年內滅絕，全球生物多樣性已經陷入前所未有的危機，人類還有時間可以採取行動，要改變消費行為，不只是個人消費，而且是整體供應鏈的改變。

而在台灣，林瑞興指出，台灣目前有100多種脊椎動物面臨瀕臨絕種的危機，植物則有將近1000種面臨危險，例如石虎、雲豹、台灣黑熊、水獺、草鴞等等，台灣低地生態環境受人為影響巨大，依賴低海拔生活的生物處境艱辛，例如石虎，台灣沿海濕地在過去50年來，已經消失超過60%，就是因為海岸的開發。

整體結果顯示，林瑞興指出，有聽過生物多樣性的民眾達68%，沒有聽過有32.4%，但是完全正確理解的只有13.8%，部分理解正確的則是23.8%，生物多樣性認知度隨年齡增加而遞減，15到24歲整體認知度高達9成，推測主要原因是2004年9月全面實施的九年一貫課程將生物多樣性納入七年級自然與生活科技學習領域。

與其他各國相比，林瑞興表示，台灣在生物多樣性認知不差，但是還有很大的努力空間，在正確理解程度上還是偏低，參考UEBT2018年網路問卷調查，針對英國、法國、德國、美國和巴西的最新調查，法國和巴西聽過生物多樣性的比例都在9成以上，完全正確理解巴西高達49%，法國則是34%，英、德和美國聽過生物多樣性的比例較台灣低。

林瑞興指出，如何加強對於社會大眾的宣傳、教育與公眾認知的提升，特別是對於社會發展與決策方向有重大影響力的年齡層，將是生物多樣性主流化的最大挑戰，民眾認知到這件事，後續才可能會支持這樣的理念，接下來特生中心會成立生物多樣性主流化夥伴關係，成員跨政府、學術和民間團體，提升生物多樣性教育，並舉辦相關研討會。

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