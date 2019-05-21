醫訊》台南醫院成立長照A級整合服務中心 提升長照能量

2019-05-21 09:24

〔記者王俊忠／台南報導〕今年邁向31歲生日的台南市立醫院，考量醫療與長期照顧整合是長照重要課題，今年3月增加人力、成立長照課，做到醫、養整合，並以醫院為主體成立長照A級整合服務中心，對像獨居、失能患者媒介居家醫療、送餐生活服務。市醫院長蔡良敏表示，未來市醫可能規劃設立護理之家，把長照整合服務做的更完整。

隨著人口老化及照顧服務需求多元化，因應失能、失智人口增加衍生出的長期照護需求，對於急性醫療的醫院如何對出院患者提供連續性的照護，達到「深入社區的健康服務」。台南市醫於去年陸續涉入長照業務，今年3月正式成立長照課，以精實概念整合醫療與長照業務，包含出院準備小組、居家護理及居家安寧護理，以及長照A級整合型服務中心、失智共照中心、失智關懷據點、延緩失能照護計畫及家庭照顧者支持團體，期達到醫養整合目標。

台南市醫院長蔡良敏表示，走過30年、再創新局，「醫養整合」將是未來發展重點，市醫長照課會以人為核心的醫療照顧、長期照顧、生活照顧的銜接及管理，擔負社區醫療與長期照護整合窗口。

81歲黃阿伯是位獨居長輩，從小罹患小兒麻痺症造成雙腳萎縮、無法站立行走，僅能靠雙上肢拿取兩個矮板凳前後協助才能緩慢移位，近來又因手部受傷，行走也有困難，出門就醫更是不便。經市醫長照資源介入後，媒介社區診所醫師提供居家醫療，也申請居家服務員協助生活照顧，讓行動不便的長者在家也能有妥善醫療及照顧。

市醫長照課長蔡育真說，目前A級整合服務中心收案數為778人，以申請送餐、沐浴、陪伴、家事服務等居家服務為多數，今年申請居家醫療、復健、護理等專業服務案數有增加。另外，在關懷據點的延緩失能課程中，參與者經前測與後測調查發現，透過肌力強化運動、社會參與、膳食營養等課程，能有效改善體能、社交能力、記憶力、情緒等生活面向。

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