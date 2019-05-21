神明託夢要「棄馬」改騎「重機」 民俗專家這樣說...

2019-05-21 00:11

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港天封宮奉祀封府千歲，上週他託夢民俗專家廖大乙，要他「送重機」，廖大乙稱，夢中封府千歲告訴他要「棄馬」，因為馬速已追不上因為「發大財」3個字那種不切實際想一步登天的躁動。

廖大乙稱，他日前睡覺，受到1名花面的神明託夢，指祂是來自東港的天封宮的封府千歲，要他帶「重機」前來想在520總統就職典禮前換上，就是因為「馬」已不合時宜，大街小巷停靠困難，還常常有人放炮會受驚，但最重要的就是祂有感今年以來，人心的浮動特別躁進，馬的腳步已難跟上，祂直指就是因為「發大財」3字。

廖大乙說，他沒辦法帶來真的重機，但是自己有在「代理」木製重機，他聞訊也嚇一跳，認為是冥冥中註定才會讓封府千歲找上他，他趕忙在520前帶來東港，而這台活動式木製重機後果然獲得神明以聖筊許可，還一度笑開懷才決定「重機」要放置的位置。

廖大乙解釋神明託夢推測是自從去年底的選舉後，台灣的人心浮動，都被不切實際的「發大財」3個牽著走，信徒都向神明祈求發大財，且態度接近「起肖」，封府千歲除有感馬的腳步已不符需求，祂要加速追回世人勸化，因此才希望他帶來手把可動的木製哈雷，追回台灣魂。

廖大乙感嘆，神明托夢歸托夢，但世人本就該受勸化回歸腳踏實地的生活及奉公守法的態度別肖想不切實際的「一步登天」發大財，堅守各人所需及所司，而神明「棄馬」，也隱喻應與前總統馬英九切割，在520是格外令人省思。

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