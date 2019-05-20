要乾淨牛欄河！新竹環團帶死魚 赴桃園化工廠抗議

2019-05-20 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕新竹縣關西、新埔鎮居民為守護牛欄河，組成新竹縣關西鎮環境守護協會發起「520反汙染散步運動會」，20日冒著大雨到桃園市龍源工業區一家化工廠拉起白布條，並把疑受汙染的死魚及蔬果灑在化工廠大門，抗議化工廠排放廢水到牛欄河，一路流到關西，導致魚死亡、農作物枯萎，要求工廠打開大門，讓居民進入查看汙水處理等防汙設備，廠方以生產作業中婉拒，另約擇日參訪，居民陳抗約1小時後離去。

計有50位抗議民眾或穿著雨衣、撐著雨傘「散步」到龍源工業區這家化工廠，新竹縣議員羅仕琦、陳新源到場聲援；新竹縣關西鎮環境守護協會理事長溫志洸等民眾指控，家鄉水源、水溝的上游只有龍潭這家化工廠，他們只是一般百姓，因投訴無門，關西鎮長劉德樑日前才會公開說，要委請律師跟桃園市政府打這個訴訟的官司，關西人也發出怒吼，趕快拿出對策防治，不要讓上游黑心廠商，繼續為所欲為。

對此，桃園市政府環保局表示，新竹縣關西鎮長及居民質疑牛欄河水域環境稽查案，市府環保局自去6月起即成立縣市共同稽查平台，針對牛欄河上游列管事業廠家進行專案稽查，迄今年4月共稽查158家次，告發處分11家次，只要查獲汙染情事，一定開罰且追蹤複查後續改善情形，同時提供新竹縣環保局及關西鎮公所、代表會參考，並沒有隱匿及稽查不力的情況。

在地龍潭警分局接獲陳抗情資，上午動員50名員警在傾盆大雨下維持秩序，順利防範衝突及脫序破壞事件發生。

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