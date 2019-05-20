遠航承諾談補償 7月底前峴港團每人減收1000元

2019-05-20 21:44

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量國際航班，遠航今天終於公布消費者補償措施，除了承諾6月多數航線正常運作，報名7月底前峴港旅行團出發的旅客，每人減收團費1000元；至於滯留在外旅客，遠航也已承諾交通部負擔衍生食宿與交通費用。

遠航指出，為疏解部分回程無法簽轉或無法取消出發的團體旅客，本週將恢復福島3班、天津1班、太原1班共5航班，後續也將視滯外旅客與團體簽轉情形，陸續恢復航班，以保障消費者權益，目前6月國際航線扣除巴拉望、長灘島沒有包機計畫而取消，其餘均正常。

針對損失重大的型業者，遠航表示，已主動與合作的新悦、品冠旅行社聯繫，待滯留旅客皆返台後，將討論補償事宜；且為回饋支持旅客，遠航與合作的新悦、品冠與各大旅行社，針對已經報名7月底前遠航出發至峴港的旅遊團體旅客，每人將減收團費1000元。

遠航表示，5月18日、5月20日、5月21日峴港回程旅客，均已委請合作旅行社協助轉搭遠航高雄─峴港航班或他航回台；5月20日長灘島、5月19日巴拉望回程旅客，也已委請合作旅行社協助轉搭他航回台；少數未通知的到散客部分，遠航也委請地勤公司簽轉他航。

遠航最後對於航班取消，再度致上最深歉意。

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