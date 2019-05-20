台南天雨路滑 混凝土車攔腰撞斷電線桿 幸司機無礙

2019-05-20 20:53

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午5點許，台南上空雨勢正大，1輛由50多歲楊姓男子駕駛的混凝土車行經南區濱南路、鯤鯓路口時，可能因天雨路滑，車子竟撞上路口1根台電電線桿，把電桿都撞斷了！楊男告訴消防人員「他無明顯傷勢，不需要就醫」。警方通報台電人員到場修理電桿，並調查楊男肇事原因及責任。

對此意外，台電台南區營業處說明，案發後並未停電，但在晚間近8點時會進行停電安全處理，鯤鯓地區用戶約有645戶會停電，電桿撞斷的損失還在估算中，預計施工到今晚9點之後才會復電。

今下午南市府表示，因鋒面南移到台南地區，20日晚間降雨可能更明顯，為及早因應防範，於今下午3點開設災害應變中心二級一階，相關編組單位派員進駐，區公所也同步開設災防中心因應。

今天下午5點許，南市長黃偉哲在災防中心表示，這幾天雨勢在北部雙北、桃竹或南投山區造成相當程度影響，南市府當然禦敵從嚴、超前部署，幸到今天傍晚僅有小積水、無大規模淹水，請市府同仁多辛苦些、不要讓市民受到生命財產影響。

災防中心統計，迄今下午5點，南市過去24小時累積雨量以白河區降雨超過111毫米為最高，白河區馬稠後里2戶17人已進行預防性疏散撤離，民眾都自主依親、暫無災情傳出。

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