八德戶政「520」宮廷婚成眷屬 他從小學就喜歡她

2019-05-20 21:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］520諧音「我愛你」，桃園市八德區戶政事務所今年趕上追劇熱潮，為新人舉辦「520迎囍攻略在八德」活動，今天登記的36對新人都穿上宮廷服裝完婚，其中，33歲的邱凌浩與妻子鍾佩臻，是八德區大忠國小同窗，邱凌浩笑說：「我從小學就喜歡她了！」直到2年前才有機會告白，終於將心目中的女神娶回家，兩人另穿上小學運動服，為這段愛情留下美好見證。

邱凌浩服務於日商公司，鍾佩臻則為週刊編輯，兩人小學同班但國中同校不同班，邱凌浩說，從小學開始就喜歡女方了，但一直都沒有表明，到了國中還「呆萌」幫好友轉情書給她，隨著畢業兩人各分東西，直到2009年才透過臉書輾轉找到女方，但當時女方已有交往對象，兩人維持朋友關係，直到2年前女方與愛情長跑的男友分手，他默默陪伴她走出情傷，並在家人鼓勵下勇敢追愛，這段「默默喜歡的愛情」才有了結果。

31歲的康智凱與妻子柯香如則是國中同學，康智凱笑說：「我也是從國中就對女方一見鍾情！」但當時他很胖、體重達70多公斤，對自己的外表很沒自信，因此遲遲不敢告白，直到出社會後因聚會重逢，他鼓起勇氣決定追求，還努力瘦身10多公斤；柯香如說，男方告白時用蠟燭排了愛心及「香」字，宛如求婚場面，但最讓她感動的還是男方的貼心，兩人已交往8年並於去年底宴客，特地選在520這天登記。

新人中也有來自黎巴嫩的巴勒斯坦籍新郎，32歲的柯士偉（Bilal）在法國留學時，結識了現年29歲的妻子柯玉娟，曾經為了追求女方，從法國北邊搭了16小時火車相見；柯玉娟說，當時交往3年多，因她要回台灣、男方也有自己的理想而分手，但兩人仍保持聯繫，直到1年多前才重新牽起彼此的手，男方日前也來到台灣同住，兩人沒有很特別的求婚儀式，就是在某次聊天中決定互許終身。

八德區戶政事務所主任王瓊慧說，為了讓新人留下難忘回憶，今年以「520迎囍攻略在八德」為主題，請同仁化身為公公及宮女，讓新人穿著宮廷服裝體驗古禮，此外，為了鼓勵生育，戶所也準備大受歡迎的「金鏟子-好孕到」、八德在地冠軍平安米福袋及象徵富貴的「黃金萬兩」金元寶送給新人，祝福早生貴子、平安富貴。

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