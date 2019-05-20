花東交通不便 蕭美琴提案海、空運納入補助

2019-05-20 19:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮、台東對外交通不便程度不亞於離島地區，花蓮縣立委蕭美琴提案修法「發展大眾運輸條例」，比照偏遠離島地區，將花東地區的航空及航運業者納入虧損補貼對象，以政策誘因鼓勵海、空運業者投入花蓮交通建設，今天通過交通委員會審查，未來若經過院會三讀通過，東部地區海、空運將可納入補助。

蕭美琴說，東部聯外交通運輸選項不多，亟需發展多元的運輸方案，然而花蓮屬於不經濟地區，許多交通事業無法撐過初期經營不易的難關而退出花蓮，無法長期經營，導致班次減少及民眾搭乘意願低落的惡性循環。她進一步指出，空運方面，過去有航空業者因不堪虧損而無法繼續經營，海運方面則受限於缺乏法源依據，難以爭取藍色公路的相關補貼。

由於現行大眾運輸事業補貼辦法針對海運及航空運輸業的虧損補助，僅限於台灣與離島或離島間的航線，不包含花東地區，蕭美琴說，因此她提案修法「發展大眾運輸條例」，針對大眾運輸事業營運虧損補貼的對象，增加往來花東地區路（航）線業者，以利主管機關有法源依據，得針對花東運輸業者提出補貼方案。

經交通委員會委員充分討論後，將「花東」微調成「東部」，今日通過委員會初審。對此，交通部政務次長王國材表示贊同條文修正，待三讀通過就修改相關補助規定，也會重新檢討預算分配。

蕭美琴說，海、空運扮演彌補東部陸路交通不足角色，為讓運輸業者有意願投入長期營運，政府應提供必要的初期補貼方案，希望透過修法更完備的法源依據，讓政府能夠實質協助投入花東運輸業的業者，支撐其永續經營。

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