梅雨鋒面入夜前襲擊中南部 氣象局：嘉義以南山區嚴防豪雨

2019-05-20 16:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面橫掃全台，今白天起從北台灣到中南部地區都遭受雨彈襲擊。中央氣象局表示，目前鋒面伴隨較強對流系統正通過嘉義、台南上空，從中部移往南部地區，因此入夜以前嘉義以南山區要特別留意短時強降雨發生，恐有豪雨等級雨勢發生。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天下半天是東北風南下的過程，北部雨勢已逐漸趨緩，但鋒面正逐漸進入中南部地區，尤其嘉義以南山區和南投山區在晚間以前要留意午後對流雲系和鋒面結合，可能有大雨或豪雨發生。入夜後，全台雨勢將由北往南趨緩。

氣象局表示，自今天凌晨0點到下午15點為止，南投縣、台中市及新北市已出現超過90毫米的時雨量，新北市、台北市、台中市和南投也有3小時飆達150毫米以上的強降雨。

氣象局也統計截至下午3點以前，今日最大時雨量為南投國姓115毫米、南投九份二山110毫米、南投福龜國小101毫米、南投長豐100毫米、台中大坑99毫米、新北三芝91毫米。

徐仲毅說，明天清晨中部山區和南部地區降雨機率仍高，白天中南部山區也有較大雨勢發生機會，民眾不可掉以輕心。

氣象局提醒，連日降雨，山區要慎防坍方落石和土石流發生及溪水暴漲，且適逢大潮，低窪地區慎防淹水。

徐仲毅也解釋今早台灣上空出現明顯煙囪雲現象，煙囪雲以中尺度對流來看，是較強對流雲系的特徵，當煙囪雲接近該地區表示將造成不穩定的天氣狀況，停留時間越長，造成影響越大。

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