玩全台唯一水上鋼鐵人 最狂海洋教學在大鵬灣

2019-05-20 09:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕最狂的海洋教學在大鵬灣！屏東美和科技大學今年在畢業季前的課程拉到大鵬灣，讓學生到大鵬灣採「跑班」方式，體驗各式休閒遊憩，其中包括目前全台唯一正要適法的「水上鋼鐵人」，試玩的專三學生林珮渝是首位成功飛上天際的學生，返岸後她仍念念不捨，直說「還要再玩！」，也有學生搞笑作勢，全台第一的全班來挑戰的課程，是讓同學直呼「超狂！」，笑得合不攏嘴，非常熱鬧。

美和科大獲得教育部高等教育深耕「MU RICH」計畫，課程包括國內新興甚至可說是唯一的「水上鋼鐵人」體驗，讓大專生氣氛超嗨。

運動與休閒系主任蔡永川指出，台灣燈會在大鵬灣國家風景區是空前成功，還造就「我屏東我驕傲」的口號，不過，長久以來大鵬灣獨特天然瀉湖景觀及豐富的海洋文化生態卻極易被忽略，因此致力於彙整產官學資應用於提升教學品質，提供學生更全方位的學習機會，與大鵬灣國際開發股份有限公司共同規劃辦理「海洋水域活動體驗工作坊」，海洋水域安全技能

「學習水上遊憩的技能促進就業接軌！」蔡永川說，要到海域遊玩，最重要的前提就是安全，因此這120名學生主要採跑班式的方式，在大鵬灣先學習心肺復甦術、救生圈拋擲、溺水者搬運及水上摩托車救援等水上安全大項的學習，接著就是船長體驗、立式划槳（SUP）、Flyboard水上鋼鐵人及大鵬灣單車人文歷史文化導覽等。

最令人期待者非水上鋼鐵人莫屬，專三的學生林珮渝迫不及待成為首個體驗水上鋼鐵人的女同學，但她回到岸上脫掉水鞋後，是興奮的直嚷「我還要再玩」，她說，這也是她一次體驗，原先的全副武裝，令她有點緊張，但開始利用水柱衝擊浮在海上時，居高臨下的感覺真的感覺好痛快，有機會還要再玩。

蔡永川則說，屏東海岸線綿長，海洋、水域遊憩極待開發，加上大鵬灣屬海域，但卻相對平穩，是入門的好地方，課程除教授大鵬灣多樣的海洋生態環境，更希望啟發學生認識在地海洋文化與環境教育重要性，至於動態的體驗，還兼具了水域運動體驗及技能學習的機會，提升水中安全認知及自救能力，未來這些經驗都可以成為學生踏入海洋運動產業的最強競爭力。

大鵬灣公司則說，水上鋼鐵人的進度，據了解可在暑假前適法，目前以在具良好安全維護的私人水域進行體驗、教學，不會營業，屆時請有興趣的民眾拭目以待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法