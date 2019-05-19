車裡有蛇！2米長臭青母躲引擎蓋內 出門揮桿變揮汗趕蛇

2019-05-19 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕蛇跑進汽車引擎室內該怎麼辦？炎炎夏日，蛇、蟲出沒頻繁，桃園市政府於2015年10月率先全國成立捕蜂捉蛇大隊，白天委由義消人力組成的捕蜂捉蛇工作大隊辦理，夜間由消防人員辦理，桃園市曾姓夫妻19日中午駕車前往龍潭區的桃園高爾夫球場揮桿，下午2點球場廣播通知有條蛇跑到他們的轎車輪胎下，曾姓夫妻趕抵停車場查看愛車，只見球場保全趕蛇不成，反而讓蛇因為驚嚇鑽進轎車引擎蓋內後，一行人束手無策。

原和友人約好到新竹辦事的曾姓夫妻當場急如熱鍋螞蟻，經連絡，車廠假日休息，除發動引擎趕蛇，擔心回不了家的兩人，艷陽下硬著頭皮，一下子噴消毒水、又是肥皂水灑進引擎內自行趕蛇，又怕遭大蛇攻擊，過程驚險。

好不容易折騰2個多小時後，這條2公尺長的臭青母從引擎蓋跳下，剛好球場人員也通知民間捕蛇大隊到場，3個人合力以捕蛇器把2公尺長蛇抓進鐵籠內，此時已是滿頭大汗的曾姓夫妻才鬆了一口氣。

球場謝姓經理現場猛賠不是，也解釋因為消防局已不再捕蜂抓蛇，才沒有在第一時間通報，而由自家保全趕蛇，因為該保全是來球場代班的，沒有處理過捉蛇，才會弄巧成拙，讓蛇從車外被趕到引擎裡面，處理起來更棘手。

對此，市府農業局表示，捕蜂捉蛇大隊成立後，為對於危及市民身心安全的蛇、蜂類，運用義勇消防組織人力，即時捕捉或排除危害緊急救護，通報方式仍依民眾原有習慣，由119或1999市民諮詢服務熱線，受理通報案件。各大隊值勤時間為上午8時至晚上10時，依照責任區域分時段輪值，必要時會互相支援，指派出勤人員前往處理。晚上10時至翌日8時的通報案件，由消防局協助受理錄案，如遇人身安全緊急通報案，消防人員逕赴現場處理。

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