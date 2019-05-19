台灣成亞洲第一同婚合法國家 台南首家友善同志文旅po文賀

2019-05-19 20:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區民生路2段上、有逾半世紀歷史的舊「新生旅館」，兩年前陳姓老闆接手後改造為以台南歷史與地圖為主題的「東寧文旅」，規劃有友善同志入住的愛、彩虹主題房型。店家於17日台灣同婚專法立法後在臉書表達祝賀、並說未來歡迎同志團體聯繫、協辦活動，持續扮好友善同志旅店的角色。

東寧文旅陳老闆表示，旅店鄰近海安路、正興街、神農老街，聯繫傳統與現代，藝文市集、傳統美食小吃及觀光景點環繞，是年輕旅行者時下最夯的台南必訪區域。兩年前，他把旅館改名、以「地圖」為核心設計主題，一方面保留原空間尺度及風味，兼顧當前旅館業服務的現代軟硬體需求與質感，將老屋改造重生。

陳老闆說，兩年前改造旅店時，即把同志愛的元素放進303（愛）、305（彩虹）房型，設計出愛心世界地圖與集結世界百種表達愛的國際語言（百語之愛），是他獨創的視覺設計，象徵在愛的世界裡、人人平等，旅店對同志、弱勢、養寵物等各種族群一律平等，兩年來，許多年輕朋友進住愛、彩虹房型都十分開心，許多年輕人能理解同志愛的需求。

店方在七夕、西洋情人、中秋等特定節日會送獨創的地圖拖鞋、台南歷史明信片、浴沐、洗髮瓶組等禮物及抽獎活動。陳老闆強調，東寧文旅友善同志外，對其他種族、團體也一律平等友善。

旅店為何以「東寧」命名？店方說明，是來自於國姓爺鄭成功之子鄭經，他面對大清國招降時回覆說：「遼絕大海，建國東寧，於版圖疆域之外別立乾坤」。明鄭時期的台灣就是「東寧」，希望藉由挖掘台灣歷史、再現台灣府城印象。

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