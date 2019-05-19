國中會考英文科 考生活溝通

2019-05-19 14:33

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考最後一節考英語，新北市新莊國中英語老師曾麗娜表示，英語不是用來考試的，是用來作生活溝通的，今年英語科考題很親民，例如英聽第17題是在生活中熟悉朋友常有的對話，從對方送蛋糕察覺另有所圖，學生須能從交談的語氣及內容了解〞Do you really see me that way？"「你真的覺得我是這樣的人嗎？ 」才能選出正答。

教育部邀請曾麗娜老師和新北市永和國中老師蔡鈺伶解說今年英語科會考試題，維持難易適中原則，融合了新課綱跨領域核心素養及discourse言談篇章的概念，英聽和單題（單字及文法題）都很親民，無艱澀刁鑽題目，單題部分需熟悉1200個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語法概念。

老師解析，除了第15題「量詞」〞few other〞的用法在課本制式句型中較少出現，須理解上下文才能找出答案，其餘題目學生應可愉快作答。

英聽第17題是在生活中熟悉朋友常有的對話，從對方送蛋糕察覺另有所圖，學生須能從交談的語氣及內容，Do you really see me that way？你真的覺得我是這樣的人嗎？才能選出正確答案。稍有難度的題目（第18題及21題），miss the boat慣用語，表示「錯過時機」，儘管學生沒學過這個慣用語，仍可由男生的回應中找到正答，只是得再想一下。曾麗娜老師表示，整體而言，聽力試題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實的語料，增進語感，將習得的英語應用在日常生活中。

題組的試題多樣，取材多元。貼近生活的題型有觀光公車路線圖及說明、足球隊球衣領取的抱怨、勸告親友不要整型的書信等，跨領域議題則介紹動物生態，澳洲superb fairy-wren鳥因應不同天氣下不同尺寸的蛋；科學新知介紹清晨飲用咖啡的新發現；傳統產業、藝術如何注入新時代的精神、文學與生活類考出親子共同下廚的的短詩，以生活情境為主，考分析、思考、綜合訊息能力、培養國際觀、互助共好等能力。

閱讀題組考出一篇報導文體，以紙紮、相聲為例，介紹式微的傳統產業、藝術如何注入時代新生命。題目比較紙紮、相聲異同、根據上下推測慣用語a smash hit、細節。另考出一篇介紹英國女皇Elizabeth如何繼位成為女皇，考綜合時態克漏字，必須釐清過去完成式、過去式、現在完成式的重要用差異。

教育部邀請新北市新莊國中英文老師曾麗娜（左）和新北市永和國中英文老師蔡鈺伶（右）解說今年英語科會考試題。曾麗娜老師說，英語不是用來考試，而是用來溝通的，英語好，人生是彩色的。（記者林曉雲攝）

國中教育會考最後一節考英語，閱讀題組考出一篇報導文體，以紙紮、相聲為例，介紹式微的傳統產業、藝術如何注入時代新生命。題目比較紙紮、相聲異同，考生要根據上下文推測慣用語〞 a smash hit〞等。（記者林曉雲翻攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法