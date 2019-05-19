香山天后宮整修完工 6/1廟埕相揪來看戲！

2019-05-19 13:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市登錄為歷史建築的香山天后宮，是周邊漁民與居民的信仰中心，廟埕過去是朝山社區的活動空間，市府投入兩千萬元經費改善修復，日前完工，將在6月1日舉辦「相揪來看戲」活動，邀請居民來廟埕廣場看戲看表演，體驗古早漁村歡樂時光。

新竹市文化局表示，市府投入超過2000萬經費，進行香山天后宮排水地磚、鋪面高低一致的無障礙工程，並將電線桿地下化，加上活動休憩空間，更結合廟宇、海堤與港口意象，讓天后宮整體景觀提升，6月1日下午4點半，將在廟埕廣場舉辦相揪來看戲活動，有懷舊童玩遊戲區、傳統美食市集、虎林國小布袋戲表演及廟埕親子電影院等，歡迎居民及市民來見證香山天后宮前景觀空間再造的成果。

百年古剎香山天后宮，2004年登錄為新竹市歷史建築，主神為媽祖，因面朝大海，象徵護佑出海人航程平安順利，廟體建築幾年前完成修復，重現古樸風貌，但因廟埕廣場放置香爐的位置為石板地坪，其餘地坪多為柏油路面，與歷史建築風貌不融合，市府於是進行景觀改造，用石板重新鋪設廟埕廣場，呼應古色古香的香山天后宮，並將電桿地下化，解決長久電線雜亂遮蔽歷史建築正面景觀狀況。

文化局表示，香山天后宮、相揪來看戲活動，會邀請虎林國小龍獅戰鼓隊及虎林國中北管布袋戲表演，還會播放台灣製作的手繪動畫電影「幸福路上」影片，很適合大小朋友在廟埕欣賞，歡迎閤家相揪來看戲。

此外，還有懷舊童玩遊戲，像是彈珠檯、釣酒瓶、套圈圈等，更有廟口美食市集，朝山社區媽媽也會準備好吃的料理和炒米粉等，要將早年熱鬧的廟會風華重現。此外，也會安排深度導覽，讓鄉親從香山火車站、香山牧靈中心、低碳社區公園、古官道、靈興宮到香山天后宮，歡迎市民來認識在地歷史風情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法